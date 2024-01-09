Кожевников: Лайпсик любит Россию, у них в Америке одна порнография, бесы попутали

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал получение российского гражданства канадским хоккеистом СКА Бренданом Лайпсиком. Напомним, о желании Лайпсика получить российское гражданство стало известно в июле 2023 года.

«Если Лайпсик действительно хотел получить паспорт, значит, он должен здесь оставаться. Его желание понятно. Он беспокоится за свою семью и любит Россию. У них в Америке одна порнография, бесы попутали их. Значит, нормальный человек и детей воспитает нормально.

Если это для обхода лимита, то очень плохо. Если серьёзно, то такое надо приветствовать. Будет ли он играть за сборную России? У нас своих игроков нет, что ли?! У нас полно своих талантов. Мы унижаться будем?» – цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 218 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 56 шайб и отдал 90 результативных передач.