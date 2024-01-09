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Губерниев ответил на вопрос, почему по популярности хоккей в России уступает футболу

Губерниев ответил на вопрос, почему по популярности хоккей в России уступает футболу
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Известный российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, почему популярность хоккея уступает футболу в России, и привёл в сравнение популярных композиторов разных эпох.

«Популярность КХЛ несравнима с футбольной? Ну, во-первых, не надо измерять остальные виды спорта с футболом. Футбол есть футбол. Это то же самое, как сказать, что Модест Петрович Мусоргский не так популярен, как Элтон Джон. Он менее популярен, правда. Но значит ли, что он хуже композитор? Нет.

Я криминала не вижу. Хоккея хорошего много не бывает. В КХЛ хоккей хороший, поэтому пусть играют», – цитирует Губерниева «Советский спорт».

В начале текущего сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги различные хоккейные эксперты страны высказывали своё негодование по поводу отсутствия многих матчей КХЛ на телевидении и предпочтения им матчей Российской Премьер-Лиги по футболу.

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