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«Трактор» обыграл «Нефтехимик» благодаря четырём шайбам в третьем периоде

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» благодаря четырём шайбам в третьем периоде
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Нефтехимиком». Волевую победу в матче одержали челябинцы со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Карпухин (Шабанов, Ткачёв) – 03:53 (5x5)     1:1 Кашников (Шафигуллин, Жукенов) – 19:42 (5x5)     1:2 Соколов (Жукенов, Брюквин) – 28:20 (5x5)     2:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов) – 42:41 (5x5)     3:2 Шабанов (Юртайкин) – 46:37 (5x5)     4:2 Бурдасов (Кадышев, Сошников) – 53:38 (5x5)     5:2 Рыков (Юртайкин) – 57:00 (5x5)     5:3 Пастухов (Шафигуллин, Ураков) – 59:14 (5x5)    

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл хоккеист «Трактора» Илья Карпухин. «Нефтехимик» ответил двумя заброшенными шайбами — сначала отличился Евгений Кашников, а затем во втором периоде вывел нижнекамцев вперёд Дмитрий Соколов. «Трактору» удалось переломить ход матча в третьем периоде. Сначала счёт сравнял Семён Дер-Аргучинцев. Затем ещё три гола подряд забили хоккеисты «Трактора» — Максим Шабанов, Антон Бурдасов и Александр Рыков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» во второй раз обыграл «Нефтехимик» в текущем сезоне. Заключительный матч между командами состоится 26 января в Нижнекамске.

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