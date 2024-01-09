«Трактор» обыграл «Нефтехимик» благодаря четырём шайбам в третьем периоде

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Нефтехимиком». Волевую победу в матче одержали челябинцы со счётом 5:3.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл хоккеист «Трактора» Илья Карпухин. «Нефтехимик» ответил двумя заброшенными шайбами — сначала отличился Евгений Кашников, а затем во втором периоде вывел нижнекамцев вперёд Дмитрий Соколов. «Трактору» удалось переломить ход матча в третьем периоде. Сначала счёт сравнял Семён Дер-Аргучинцев. Затем ещё три гола подряд забили хоккеисты «Трактора» — Максим Шабанов, Антон Бурдасов и Александр Рыков.

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«Трактор» во второй раз обыграл «Нефтехимик» в текущем сезоне. Заключительный матч между командами состоится 26 января в Нижнекамске.