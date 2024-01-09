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Третьяк: Путин — капитан самой большой хоккейной семьи, он оказывает огромную поддержку

Третьяк: Путин — капитан самой большой хоккейной семьи, он оказывает огромную поддержку
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Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что президент России Владимир Путин оказывает огромную поддержку развитию хоккея в стране. Ранее Путин поручил принять дополнительные меры по регулированию работы спортивных агентов в российском хоккее.

«Хоккей – национальная гордость России, и все знают, сколько внимания нашему виду спорта уделяет высшее руководство страны.

Наш президент Владимир Владимирович Путин – капитан самой большой хоккейной семьи. Он оказывает огромную поддержку развитию хоккея, а его забота бесценна. Ведь она позволяет нам добиваться успехов и побед в самых разных направлениях – от спорта высших достижений до детского и юношеского хоккея, подготовки будущих чемпионов», — цитирует Третьяка ФХР.

В октябре на заседании, посвящённом развитию физической культуры и спорта, Путин поручил ФХР и Министерству спорта РФ разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят юных хоккеистов за границу. Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорта вместе с Госдумой разработают ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж.

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