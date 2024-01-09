Овечкин получил день отдыха и вновь пропустил тренировку «Вашингтона»

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил отдых и вновь пропустил тренировку команды, сообщает Russian Machine Never Breaks. Это уже вторая тренировка, которую россиянин пропускает за последние несколько дней.

Перед матчем с «Лос-Анджелесом» (4:3) Овечкин также пропускал тренировку, однако принял участие в матче. Во встрече с «Кингз» россиянин отметился результативной передачей и продлил результативную серию до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 1385 матчей, в которых он забросил 830 шайб и сделал 681 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+56».