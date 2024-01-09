Буллит Семёнова принёс «Ак Барсу» победу с минимальным счётом в матче с «Барысом»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Барысом». Победу с минимальным счётом одержали казанцы 1:0 по буллитам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Б
Барыс
Астана
1:0 Семёнов – 65:00
Отметим, что «Ак Барс» имел в матче шесть попыток большинства, но не смог реализовать ни одной. Казахстанские хоккеисты играли в большинстве лишь единожды. Матч между «Ак Барсом» и «Барысом» был посвящён проблеме сокращения популяции снежных барсов. Основное время и овертайм голов не принесли. Ворота команд защищали голкиперы Тимур Билялов и Андрей Шутов. Победный буллит в матче реализовал нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Челябинске с местным «Трактором».
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