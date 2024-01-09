Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Уила и четыре очка Гусева принесли «Динамо» победу в матче с «Сочи»

Хет-трик Уила и четыре очка Гусева принесли «Динамо» победу в матче с «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». Уверенную победу в матче одержали бело-голубые со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Уил (О'Делл) – 05:22 (5x4)     1:1 Грэм (Криштоф) – 14:50 (5x5)     2:1 О'Делл (Уил, Гусев) – 26:59 (5x4)     3:1 Пакетт (Гусев) – 31:30 (5x5)     4:1 Уил (Ожиганов, Гусев) – 39:20 (5x4)     5:1 Уил (Гусев, Менелл) – 44:07 (5x4)    

Нападающий «Динамо» Джордан Уил стал автором хет-трика и результативной передачи. Четыре результативные передачи на свой счёт записал форвард бело-голубых Никита Гусев. Форвард вышел на первое место в КХЛ по очкам, сравнявшись с нападающим «Спартака» Николаем Голдобиным. У обоих форвардов теперь по 62 очка. Голом и ассистом в матче отметился форвард «Динамо» Эрик О'Делл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что «Динамо» реализовало четыре попытки большинства. «Сочи» потерпел 14-е поражение кряду.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android