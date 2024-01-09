Хет-трик Уила и четыре очка Гусева принесли «Динамо» победу в матче с «Сочи»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». Уверенную победу в матче одержали бело-голубые со счётом 5:1.

Нападающий «Динамо» Джордан Уил стал автором хет-трика и результативной передачи. Четыре результативные передачи на свой счёт записал форвард бело-голубых Никита Гусев. Форвард вышел на первое место в КХЛ по очкам, сравнявшись с нападающим «Спартака» Николаем Голдобиным. У обоих форвардов теперь по 62 очка. Голом и ассистом в матче отметился форвард «Динамо» Эрик О'Делл.

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Отметим, что «Динамо» реализовало четыре попытки большинства. «Сочи» потерпел 14-е поражение кряду.