«Рад стать частью страны!» Канадец Лайпсик поделился эмоциями от получения гражданства РФ

Нападающий СКА Брендан Лайпсик поделился эмоциями от получения гражданства Российской Федерации. Хоккеист в прошедшее межсезонье перешёл в петербургский клуб из магнитогорского «Металлурга» и выразил желание получить российское гражданство.

«Получить гражданство России – большая честь для меня. Играю и живу здесь уже четвёртый год, чувствую себя очень комфортно, а этот шаг даст мне возможность и дальше продолжать свою спортивную карьеру в России.

Мне действительно нравится русская культура, получаю удовольствие, изучая историю и культуру Санкт-Петербурга в частности Эрмитаж и другие музеи. Мне и моей семье было очень легко адаптироваться к жизни в России. А в хоккейном плане вообще нет различий – я искренне наслаждаюсь тем, что я здесь последние четыре года, а впереди, уверен, ещё много сезонов. Я рад стать частью вашей страны!» — цитирует Лайпсика пресс-служба петербургского клуба.

В текущем регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги Лайпсик провёл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. В КХЛ канадский форвард сыграл 218 матчей и набрал 146 (56+90) очков. Ранее Лайпсик выступал за магнитогорский «Металлург» и начинал карьеру в КХЛ в составе ЦСКА.