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Диц устроил драку с Яном, Фёдоров улыбался на скамейке. Лучшие фото разгрома «Торпедо»

Диц устроил драку с Яном, Фёдоров улыбался на скамейке. Лучшие фото разгрома «Торпедо»
ХК ЦСКА
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Разгромную победу в матче одержали армейцы со счётом 7:2.

Одним из главных героев матча стал нападающий ЦСКА Сергей Плотников, оформивший натуральный хет-трик. Форвард армейцев забросил три шайбы подряд, начиная с концовки первого периода. Вторую шайбу Плотников забросил в середине второго периода с передач Антона Слепышева и Андрея Светлакова. Третью шайбу форвард оформил на 36-й минуте матча с передач тех же партнёров по команде. Голкипер ЦСКА Иван Федотов пропустил одну шайбу за девять минут до конца матча и вторую – на последней секунде встречи.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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