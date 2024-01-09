Главный тренер «Трактора» оценил волевую победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин оценил волевую победу в матче с «Нефтехимиком» (5:3). Челябинский клуб забросил четыре шайбы в третьем периоде, чем и предопределил исход матча в свою пользу и прервал пятиматчевую победную серию нижнекамцев.

«Делали акцент, что у соперника серия побед. Обращали на это внимание, разбирали «Нефтехимик». Показывали сильные и слабые стороны. Не получилось сегодня забить быстрые голы. Соперник нас поймал на двух контратаках. Третий период расставил все точки над «i». Мы добавили, выстояли в начале третьего периода в меньшинстве. Зак Фукале нас выручил. Хорошо, что забили пять голов», — цитирует Заварухина пресс-служба клуба.

«Трактор» во второй раз обыграл «Нефтехимик» в текущем сезоне. Заключительный матч между командами состоится 26 января в Нижнекамске.