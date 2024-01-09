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Разин заявил, что доволен игрой «Металлурга» в победном матче с «Локомотивом»

Разин заявил, что доволен игрой «Металлурга» в победном матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в матче с ярославским «Локомотивом» (5:3). Главным героем матча стал нападающий «Металлурга» Игорь Гераськин, на счету которого дубль и результативная передача.

«Понравилась сегодня игра. Важно было первыми забить, что мы и сделали, соперник раскрылся, много контратак получалось. Был тяжёлый отрезок во втором периоде, когда много мы были в позиционной обороне. Но мы выдержали, провели хороший третий период. Всех нас с победой», — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

«Металлург» первым из команд КХЛ в текущем сезоне набрал 70 очков и вышел на первое место в общей таблице лиги, опередив ярославский «Локомотив». Ярославцы уступили во второй раз в последних девяти матчах.

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