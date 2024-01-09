«Давно не было такой хорошей игры». Фёдоров оценил разгромную победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил разгромную победу в матче с нижегородским «Торпедо» (7:2) и отметил, что подопечные хорошо разобрали манеру игры соперника и подстроились под неё. Армейцы одержали четвёртую победу подряд.

«Парни – молодцы, поняли, как играет соперник. Использовали скорость, давление, компактно сыграли. Мне очень понравилась игра с шайбой, особенно в зоне атаки. Довольны этой игрой, но обольщаться не будем. Порадуемся до полуночи, а дальше новый день, новые игры.

Рад, что ребята уловили манеру игры «Торпедо»: как они создают преимущество на маленьких отрезках площадки. Мы владели инициативой, с шайбой и без. Рад за наших защитников, которые создали плотность при игре без шайбы. Давно не было такой хорошей игры. Ребятам сказали оставить эту «химию» на следующие матчи», — цитирует Фёдорова пресс-служба армейского клуба.

Главным героем матча стал нападающий ЦСКА Сергей Плотников. Опытный форвард стал автором натурального хет-трика, забросив три шайбы подряд с конца первого периода до середины второго. Голкипер Иван Федотов пропустил две шайбы, одна из которых была заброшена на последней секунде матча.