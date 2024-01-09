«Этот матч — полная безответственность». Ларионов — о разгромном поражении от ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов назвал безответственным матч в исполнении нижегородских хоккеистов с ЦСКА (2:7). К середине второго периода «Торпедо» уступало со счётом 0:6. Третий период нижегородцам удалось оставить за собой благодаря шайбе на последней секунде матча.

«Поздравляю соперника с заслуженной победой и уверенной игрой. Во втором перерыве попросили ребят выиграть третий отрезок и избежать позора. Этот матч — полная безответственность. Есть время пообщаться с ребятами, подправить определённые вещи. Хотим не проигрывать ментально командам, которые набрали ход.

Эмоции есть всегда. Но они — враг тренера. В таких случаях вспоминаю опыт игрока в НХЛ. Очень важно сохранить хладнокровие. Если ты начинаешь сдаваться, это становится привычкой. Нам нужно сплотиться, посмотреть на себя в зеркало. Будем вместе выходить из этой ситуации. Важно стряхнуть горечь этого поражения и двигаться дальше», — цитирует Ларионова пресс-служба армейского клуба.

Нижегородское «Торпедо» проиграло второй матч кряду и в третий в последних четырёх играх. В начале января команда потеряла своего лидера Василия Атанасова, получившего травму ноги в матче с «Куньлунем». Следующий матч нижегородская команда проведёт с минским «Динамо». Встреча пройдёт в Минске 11 января.