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Марнер вышел на чистое второе место в истории «Торонто» по матчам с четырьмя очками

Марнер вышел на чистое второе место в истории «Торонто» по матчам с четырьмя очками
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В концовке третьего периода хозяева впереди — 7:1.

В составе канадской команды 4 (2+2) результативными действиями отметился нападающий Митчелл Марнер. Как сообщает пресс-служба НХЛ, канадский форвард в 16-й раз за карьеру в клубе и лиге набрал четыре очка в одном матче, благодаря чему вышел на чистое второе место в истории «кленовых листьев» по этому показателю. Митчелл сегодня превзошёл показатель Фрэнка Маховлича (15). Клубный рекорд уверенно принадлежит Дэрриллу Ситтлеру (26).

Стоит заметить, что четвёртое место делят ещё один действующий нападающий клуба американец Остон Мэттьюс и Бёрье Сальминг (по 13).

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Райлли (Нюландер, Броди) – 16:48     2:0 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 17:22 (pp)     3:0 Марнер (Маккейб, Лильегрен) – 20:54     4:0 Хольмберг (Макманн, Кемпф) – 22:06     4:1 Тран (Гранлунд, Дюклер) – 27:21 (pp)     5:1 Маккейб (Марнер, Бенуа) – 41:27     6:1 Марнер (Райлли, Нюландер) – 44:00 (pp)     7:1 Робертсон (Нис, Маккейб) – 45:54 (pp)    
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