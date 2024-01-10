Голевая передача Ильи Михеева помогла «Ванкуверу» обыграть «Айлендерс»

Сегодня, 10 января, «Ванкувер Кэнакс» обыграл в гостях «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).
В составе «Ванкувера» заброшенными отметились Филип Гронек, Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон, Тайлер Майерс и Дакота Джошу. Российский нападающий Илья Михеев отметился голевой передачей.
За «Айлендерс» дублем отличился Брок Нельсон. Ворота команды защищал россиянин Илья Сорокин, совершивший 29 сейвов (87.88%).
После 41 матча «Ванкувер» лидирует в Западной конференции с 57 очками. «Айлендерс» расположился на 7-й строчке Восточной конференции, набрав 46 очков в 40 играх.
В следующем матче «Ванкувер» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Айлендерс» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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