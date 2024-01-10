«Флорида» одержала восьмую победу подряд, переиграв «Сент-Луис», Куликов сделал ассист

В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида Пантерз» одержали выездную волевую победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1.
«Блюз» открыли счёт на четвёртой минуте игры броском Брэйдена Шенна, но в дальнейшем забивали только хоккеисты «Флориды». На 16-й минуте ответную шайбу забросил Кевин Стенлунд, на 22-й минуте «Пантерз» вывел вперёд Сэм Райнхарт. Решающим стал третий период, в ходе которого Мэттью Ткачук оформил хет-трик — при этом его третья шайба была заброшена в пустые ворота с передачи российского защитника Дмитрия Куликова.
Эта победа стала для «пантер» восьмой подряд в регулярном чемпионате, при этом все они были одержаны в основное время.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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