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«Флорида» одержала восьмую победу подряд, переиграв «Сент-Луис», Куликов сделал ассист

«Флорида» одержала восьмую победу подряд, переиграв «Сент-Луис», Куликов сделал ассист
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В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида Пантерз» одержали выездную волевую победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1.

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«Блюз» открыли счёт на четвёртой минуте игры броском Брэйдена Шенна, но в дальнейшем забивали только хоккеисты «Флориды». На 16-й минуте ответную шайбу забросил Кевин Стенлунд, на 22-й минуте «Пантерз» вывел вперёд Сэм Райнхарт. Решающим стал третий период, в ходе которого Мэттью Ткачук оформил хет-трик — при этом его третья шайба была заброшена в пустые ворота с передачи российского защитника Дмитрия Куликова.

Эта победа стала для «пантер» восьмой подряд в регулярном чемпионате, при этом все они были одержаны в основное время.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Шенн (Нейборс, Саад) – 03:24     1:1 Стенлунд (Гаджович, Локвуд) – 15:56     1:2 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 21:11 (pp)     1:3 Ткачук (Вераге) – 42:18     1:4 Ткачук (Форслинг, Лунделль) – 45:57     1:5 Ткачук (Куликов) – 59:03    
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