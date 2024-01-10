Ткачук оформил восьмой натуральный хет-трик в истории «Флориды», первые два на счету Буре

В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида Пантерз» одержали уверенную выездную победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1.

В третьем периоде тремя подряд заброшенными шайбами отметился нападающий гостей Мэттью Ткачук, который оформил восьмой натуральный хет-трик в истории «Флориды». Три шайбы хоккеиста уложились в 17 минут игрового времени.

Клубным рекордсменом по натуральным хет-трикам является российский нападающий Павел Буре (два — в 1999 и 2001 годах). По разу три шайбы подряд в одном матче за «Пантерз» забрасывали Дэвид Бут (2008), Стив Райнпрехт (2009), Джонатан Маршессо (2017), Ноэль Аччиари (2019), Картер Вераге (2023) и вот теперь Ткачук (2024).