Гол Макдэвида помог «Эдмонтону» добиться восьмой победы подряд

Сегодня, 10 января, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл в гостях «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

За «Чикаго» единственный гол забил Джейсон Дикинсон.

После 37 матчей «Эдмонтон» занимает 8-е место в Западной конференции с 43 очками. «Чикаго» расположился на 15-й строчке, набрав 26 очков в 41 игре.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Детройт Ред Уингз», а «Чикаго» сыграет с «Виннипег Джетс».

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