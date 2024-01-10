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Гол Макдэвида помог «Эдмонтону» добиться восьмой победы подряд

Гол Макдэвида помог «Эдмонтону» добиться восьмой победы подряд
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Сегодня, 10 января, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл в гостях «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Юнайтед-центр» завершилась со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.

За «Чикаго» единственный гол забил Джейсон Дикинсон.

После 37 матчей «Эдмонтон» занимает 8-е место в Западной конференции с 43 очками. «Чикаго» расположился на 15-й строчке, набрав 26 очков в 41 игре.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Детройт Ред Уингз», а «Чикаго» сыграет с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дикинсон – 05:52     1:1 Драйзайтль (Маклауд, Нурс) – 08:05     1:2 Макдэвид (Экхольм, Фёгеле) – 21:32    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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