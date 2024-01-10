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«Аризона» одержала волевую победу над «Бостоном» в овертайме

«Аризона» одержала волевую победу над «Бостоном» в овертайме
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В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Маллетт-Арены» в американском городе Темпе состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Аризона Койотс» и «Бостон Брюинз». Игра завершилась победой «койотов» в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат.Турнирная таблица

Первый период остался за гостями благодаря шайбе Давида Пастрняка, который на пятой минуте реализовал большинство. В середине второго периода команды обменялись голами в течение минуты, а на 37-й минуте форвард «Аризоны» Дилан Гюнтер сравнял счёт.

Сразу после перерыва хозяева впервые в матче вышли вперёд, но на 46-й минуте Джейк Дебраск вновь установил на табло равенство, и встреча перешла в овертайм. На пятой минуте дополнительного времени победу «Аризоне» принёс бросок Ника Шмальца.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Заха, Гики) – 04:41 (pp)     1:1 Келлер – 28:12 (pp)     1:2 Боквист – 29:02     2:2 Гюнтер (Кули, Бьюгстад) – 36:30     3:2 Маччелли (Круз) – 40:52     3:3 Дебраск (Линдхольм, Гики) – 45:04 (pp)     4:3 Шмальц (Келлер, Мозер) – 64:04    
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