«Аризона» одержала волевую победу над «Бостоном» в овертайме

В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Маллетт-Арены» в американском городе Темпе состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Аризона Койотс» и «Бостон Брюинз». Игра завершилась победой «койотов» в овертайме со счётом 4:3 OT.

Первый период остался за гостями благодаря шайбе Давида Пастрняка, который на пятой минуте реализовал большинство. В середине второго периода команды обменялись голами в течение минуты, а на 37-й минуте форвард «Аризоны» Дилан Гюнтер сравнял счёт.

Сразу после перерыва хозяева впервые в матче вышли вперёд, но на 46-й минуте Джейк Дебраск вновь установил на табло равенство, и встреча перешла в овертайм. На пятой минуте дополнительного времени победу «Аризоне» принёс бросок Ника Шмальца.