Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о состоянии Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о повреждении российского нападающего Александра Овечкина.

«Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — приводит слова Карбери The Hockey News.

Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона», однако принял участие в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). В этой встрече россиянин отметился результативной передачей и продлил результативную серию до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 38 матчей, забросил восемь шайб и отдал 18 передач. До рекорда Уэйна Гретцки нападающему осталось 64 гола.

После 38 матчей «Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции с 44 очками. Возглавляет таблицу «Бостон», набравший 56 очков в 40 играх.