Тренер «Тампы» Купер прокомментировал свои 500 побед в НХЛ

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о своей 500-й победе в Национальной хоккейной лиге в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 ОТ).

«Я никогда не думал, что буду тренером хотя бы в одну игре в этой лиге, не говоря уже о том, чтобы выиграть 500 из них, это подошло незаметно. Быть в этой лиге — это привилегия. Мне чрезвычайно повезло оказаться в такой ситуации, с нашим руководством. Моё доверие к ним и их доверие ко мне — это главная причина, по которой всё работает в течение десятилетия», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Купер установил третий результат по скорости достижения 500 побед в НХЛ среди главных тренеров. На покорение престижной отметки он затратил всего 839 матчей. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Скотти Боумэну (825), второе место занимает Брюс Будро (837), а Купер превзошёл результат Майка Бэбкока (895), который до сегодняшнего момента располагался на третьей позиции.