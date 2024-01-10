Тренер «Вашингтона» рассказал о причинах перевода Овечкина в звено к Строуму и Пасиоретти

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о причинах перевода капитана «столичных» Александра Овечкина в звено к Дилану Строуму и Максу Пасиоретти во время матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

«Мне не понравилась последовательность действий во втором периоде, так что я решил поставить Овечкина с другой группой игроков, и тогда это принесло свои плоды. В конечном итоге мы забили гол и просто продолжили действовать в этом сочетании», — цитирует Карбери Russian Machine Never Breaks.

Во встрече с «Лос-Анджелесом» россиянин отметился результативной передачей и продлил результативную серию до пяти матчей. В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 38 матчей, забросил восемь шайб и отдал 18 передач. До рекорда Уэйна Гретцки нападающему осталось 64 гола.