Плющев: комментировать слова Гашека ниже моего достоинства

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил критику бывшего чешского вратаря Доминика Гашека, который обратился к российским хоккеистам и чиновникам.

«Вообще Гашека не читаю. Прочитал в сентябре-месяце его бред непонятный. Он пиарит сам себя, и я не понимаю, почему мы ещё его пиарим. Человеку всю жизнь бросали в голову шайбы и это, наверное, всё-таки отразилось непосредственно на его здоровье. Поэтому комментировать его слова, считаю, ниже моего достоинства», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Напомним, ранее Доминик Гашек обратился к хоккеистам и чиновникам и рассказал, когда спортсмены из России смогут вернуться к международным соревнованиям. Эти слова стали ответом на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне МЧМ-2024 без сборной России.