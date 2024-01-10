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«Речь больше о разовой акции». 50-летний Хабибулин — о возможной игре в КХЛ

«Речь больше о разовой акции». 50-летний Хабибулин — о возможной игре в КХЛ
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Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, тренер вратарей нижегородского «Торпедо» Николай Хабибулин рассказал о возможной игре в матче Континентальной хоккейной лиги.

«Сначала всё это было скорее как шутка, которая переросла во что-то более реальное. А там посмотрим. Речь больше идёт о какой-то разовой акции. Понятно, что ни на какую долгосрочную перспективу это не рассчитано. На лёд ещё я не выходил, пытаюсь сначала набрать форму в зале», — цитирует Хабибулина ТАСС.

Хабибулин является тренером вратарей в нижегородском клубе. Николай — олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799), входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю. Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль», в Кубке Стэнли на счету Николая 72 игры, 39 побед и шесть «сухих» матчей.

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