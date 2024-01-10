Пол Биссоннетт рассказал, какой может быть сумма следующего контракта Овечкина

Бывший игрок НХЛ и автор подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом великого хоккеиста Уэйна Гретцки. Кроме того, канадец предположил, сколько придётся заплатить многолетнему форварду, если он соберётся подписать новый контракт.

«Овечкин, возможно, не побьёт рекорд НХЛ по количеству голов с «Вашингтон Кэпиталз» во время своего нынешнего контракта. Когда он станет свободным агентом, его стоимость — стоимость того, что игрок в свитере твоей команды станет частью этого момента в хоккейной истории, если он побьёт рекорд по шайбам, — должна заключаться в том, чтобы положить 25 миллионов только в карман Овечкина», — говорится в сообщении.