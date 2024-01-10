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Шведский форвард «Торонто» забил впечатляющий гол одной рукой в ворота «Сан-Хосе»

В ночь с 9 на 10 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» нанесли поражение «Сан-Хосе Шаркс» с разгромным счётом 7:1.

В начале второй двадцатиминутки шведский нападающий хозяев Понтус Хольмберг забросил красивую шайбу, отправив её в ворота «акул» одной рукой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для 24-летнего Хольмберга эта шайба стала первой в нынешнем сезоне. Всего на счету нападающего 3 (1+2) очка в 12 матчах сезона.

После победы канадский клуб набрал 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Торонто» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 12 января.