«Клуб в состоянии решать вопросы, не афишируя». Черкас о причастности СКА к письму Путину

Бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас рассказал, имеет ли армейский клуб отношение к письму на имя президента России Владимира Путина о судействе в КХЛ.

«Письмо – это заказ СКА? Какое отношение СКА имеет к этому письму? Ерунда какая-то. СКА в состоянии решать какие-то вопросы, публично не афишируя это. Никакого заказа нет. Это мнение ветеранов СКА. Много людей написали мне: «Давно надо было поднять эти проблемы. Ещё когда выбивали зубы Зыкову в игре с «Ак Барсом», — цитирует Черкаса «Спорт День за Днём».

Напомним, письмо было написано советом ветеранов СКА после матча армейцев с «Металлургом» (1:2 ОТ). Голу в овертайме предшествовал контакт нападающего «Магнитки» Игоря Гераськина с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду. Судьи удаления не дали, и подопечные Андрея Разина победили во встрече.