Трёхкратный олимпийский чемпион назвал общую проблему московских клубов в нынешнем сезоне

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов отметил вратарскую позицию, как одну из проблем московского «Динамо», «Спартака» и ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«У „Динамо“ большая вратарская бригада, но уровень её игры пока средний. К сожалению, нового Мышкина не просматривается. Но это наша общая московская проблема: у ЦСКА нет Третьяка, а у „Спартака“ — Зингера. В каждом из трёх московских клубов вратарская линия — не лучшая в команде. Идёт нервный сезон, матч за матчем, марафон, многие вратари такой ритм не выдерживают. Так что московские голкиперы — не исключение», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Московское «Динамо» после 49 встреч набрало 68 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 67 баллами в активе располагается на третьей строчке в таблице Запада, ЦСКА с 56 очками — шестой.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров оценил разгромную победу в матче с нижегородским «Торпедо» (7:2) и отметил, что подопечные хорошо разобрали манеру игры соперника и подстроились под неё.