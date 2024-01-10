Радоса: смешно, если русские приедут на Олимпиаду и будут делать вид, что нейтральны

Экс-председатель хоккейного совета «Дуклы» из словацкого города Тренчин Милош Радоса высказался относительного возможного участия российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Что касается участия россиян в Олимпийских играх, то смешно, если они приедут туда и будут делать вид, что нейтральны. Говорят, что их дискриминируют, но в первую очередь им следует посмотреть на украинских спортсменов», — приводит слова Радосы Pravda.sk.

Напомним, недавно Радоса покинул хоккейный совет «Дуклы» из-за заявления, в котором было сказано, что команда и её деятельность останутся аполитичными.

Ранее МОК допустил россиян и белорусов к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе. Однако предстоящий чемпионат мира — 2024 российская и белорусская сборные вновь пропустят. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.