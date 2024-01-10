Североамериканский журналист оценил перспективы «Вашингтона» на трансферном рынке

Североамериканский журналист Дэн Розен в статье на сайте НХЛ оценил трансферную политику «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне.

«До завершения эпохи Алекса Овечкина осталось очень мало времени, и они не могут тратить его зря, особенно когда у них есть возможность выйти в плей-офф. Из-за травмы Бекстрёма они предпочли бы подписать нападающего из топ-6 с небольшим контрактом или игрока такого же уровня, которого они смогут переподписать.

Если «Кэпиталз» упадут в турнирной таблице, им придётся серьёзно задуматься об обмене игроков. У них истекают контракты Энтони Манты, Макса Пасиоретти, Николаса Обе-Кюбеля и Джоэла Эдмундсона. У Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши остаётся один год по контракту. Распродажа в этом сезоне станет для «Кэпиталз» возможностью пополнить свой пул драфта для подписания перспективных игроков.

Хоккеисты должны доказать своему руководству, что они заслуживают быть в составе, и тем самым это повысит их шансы на выход в плей-офф. На данный момент игроки «Вашингтона» хорошо справляются со своей задачей, оставаясь в гонке за попадание в Кубок Стэнли — 2024, в которой я не думал, что они примут участие. Посмотрим, где они будут через месяц», — написал Розен.