Каменский — о письме ветеранов: зачем писать Путину, когда у нас много компетентных людей?

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал письмо ветеранов СКА к президенту России Владимиру Путину из-за качества судейства в лиге.

«Мы принимаем каждый сигнал и рассматриваем с судейским комитетом. Каждый клуб присылает свои вопросы, и КХЛ рассматривает их. Читал это письмо? Нет. Думаю, мы, клубы КХЛ, должны сами разбираться в этом. Зачем писать Владимиру Владимировичу, когда много компетентных людей, которые разбираются в хоккее и понимают, о чём разговор. У него много других забот в стране», — цитирует Каменского «Спорт День за Днём».

Напомним, письмо было написано советом ветеранов СКА после матча армейцев с «Металлургом» (1:2 ОТ). Голу в овертайме предшествовал контакт нападающего «Магнитки» Игоря Гераськина с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду. Судьи удаления не дали, и подопечные Андрея Разина победили во встрече.