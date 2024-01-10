Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каменский — о письме ветеранов: зачем писать Путину, когда у нас много компетентных людей?

Каменский — о письме ветеранов: зачем писать Путину, когда у нас много компетентных людей?
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский прокомментировал письмо ветеранов СКА к президенту России Владимиру Путину из-за качества судейства в лиге.

«Мы принимаем каждый сигнал и рассматриваем с судейским комитетом. Каждый клуб присылает свои вопросы, и КХЛ рассматривает их. Читал это письмо? Нет. Думаю, мы, клубы КХЛ, должны сами разбираться в этом. Зачем писать Владимиру Владимировичу, когда много компетентных людей, которые разбираются в хоккее и понимают, о чём разговор. У него много других забот в стране», — цитирует Каменского «Спорт День за Днём».

Напомним, письмо было написано советом ветеранов СКА после матча армейцев с «Металлургом» (1:2 ОТ). Голу в овертайме предшествовал контакт нападающего «Магнитки» Игоря Гераськина с защитником СКА Артёмом Сергеевым, вследствие которого игрок обороны санкт-петербургского клуба оказался на льду. Судьи удаления не дали, и подопечные Андрея Разина победили во встрече.

Материалы по теме
«Клуб в состоянии решать вопросы, не афишируя». Черкас о причастности СКА к письму Путину
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android