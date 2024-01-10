Главный арбитр КХЛ Анисимов признал решение судей матча СКА — «Металлург» верным

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод матча СКА – «Металлург», который завершился победной шайбой магнитогорцев в овертайме (2:1).

Он подчеркнул, что, лига, в первую очередь, руководствуется регламентом, согласно которому каждый клуб в промежутке от 24 до 48 часов после окончания матча вправе подать обращение со спорными моментами в судейско-экспертный комитет, возглавляемый Рене Фазелем.

«В этот комитет входят пять независимых экспертов, которые не являются сотрудниками КХЛ. Комментировать этот эпизод до истечение 48 часов после окончания матча СКА – «Металлург» было бы неправильным и неэтичным. Теперь, когда 48 часов с момента окончания матча прошли, КХЛ может выразить свою позицию по этому эпизоду. Отдельно стоит отметить, что по этой игре от клуба СКА не поступало обращений в судейско-экспертный комитет. Всего в сезоне от СКА поступили запросы по 18 моментам в шести матчах, которые были рассмотрены комитетом», – говорит Анисимов.

Главный арбитр лиги также добавил, что «правило 48 часов» не связано с тренерскими запросами и просмотрами судей на правильность взятия ворот.

«Такие эпизоды, особенно, резонансные департамент судейства КХЛ всегда оперативно комментирует на сайте с видео и графикой. В плей-офф подобным разъяснением на сайте лиги, как и в последние сезоны, будет сопровождаться каждый подобный эпизод», – добавил он.

По словам Анисимова, арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение:



«В этой ситуации клюшка игрока СКА касается хоккеиста «Металлурга», после чего игрока СКА спотыкается об свою же клюшку. Данное столкновение не трактуется как нарушение правил, потому что игрок споткнулся об свою клюшку. Это мнение главы департамента судейства и всех судейских экспертов лиги».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».