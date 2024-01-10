Андрей Разин поддерживает идею лишать очка за поражение в овертайме со снятым вратарём

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поддержал идею лишать очка за поражение со снятым вратарём в овертайме матчей Континентальной хоккейной лиги.

«Новатором был не я, а Евгений Корешков. Я это делал очень редко и в тех ситуациях, когда понимал, что у нас мало шансов выиграть по буллитам. Но, естественно, я обеими руками и ногами за то, чтобы овертаймы проходили „3 на 3“ и без смены вратаря. А тот, кто меняет вратаря, рисковал бы именно лишением очков. Я думаю, что это было бы справедливо», — сказал Разин в интервью Metaratings.ru.

«Металлург», одержав победу над «Локомотивом» (5:3) накануне первым из команд КХЛ в текущем сезоне набрал 70 очков и вышел на первое место в общей таблице лиги, опередив ярославский клуб. Железнодорожники уступили во второй раз в последних девяти матчах.