Агентство Winners назвало клубы НХЛ, заинтересованные в форварде «Спартака» Цыплакове

Хоккейное агентство Winners рассказало о заинтересованности клубов Национальной хоккейной лиги в нападающем «Спартака» Максиме Цыплакове.

«Мы подтверждаем интерес к форварду со стороны клубов НХЛ. „Аризона“, „Бостон“, „Торонто“, „Детройт“ и другие проявляют большую заинтересованность. Решение, где Максим продолжит карьеру, он будет принимать по завершению текущего сезона», — сказано в сообщении агентства.

25-летний Цыплаков в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 48 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 32 очка. За свою карьеру нападающий ещё не играл в Северной Америке.

«Спартак» в следующем матче в Москве примет СКА. Игра состоится 12 января и начнётся в 19:30.