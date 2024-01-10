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Агентство Winners назвало клубы НХЛ, заинтересованные в форварде «Спартака» Цыплакове

Агентство Winners назвало клубы НХЛ, заинтересованные в форварде «Спартака» Цыплакове
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Хоккейное агентство Winners рассказало о заинтересованности клубов Национальной хоккейной лиги в нападающем «Спартака» Максиме Цыплакове.

«Мы подтверждаем интерес к форварду со стороны клубов НХЛ. „Аризона“, „Бостон“, „Торонто“, „Детройт“ и другие проявляют большую заинтересованность. Решение, где Максим продолжит карьеру, он будет принимать по завершению текущего сезона», — сказано в сообщении агентства.

25-летний Цыплаков в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 48 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 32 очка. За свою карьеру нападающий ещё не играл в Северной Америке.

«Спартак» в следующем матче в Москве примет СКА. Игра состоится 12 января и начнётся в 19:30.

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