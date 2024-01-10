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Нападающий «Лады» рассказал про свой главный страх нынешнего сезона

Нападающий «Лады» рассказал про свой главный страх нынешнего сезона
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Нападающий «Лады» Евгений Грошев ответил на вопрос о своем главном страхе нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Какие-то командные неудачи, когда не получается выиграть, идёт серия поражений. Всё это давит психологически. Все хотят результат. Самое страшное — не попасть в плей-офф», — сказал Грошев в интервью Legalbet.

24-летний Грошев в нынешнем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи, набрав в общей сложности 10 очков.

Подопечные Олега Браташа в текущем сезоне провели 50 матчей. С 58 очками тольяттинский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» сыграет дома с ярославским «Локомотивом» 11 января.

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