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«Большинство «Динамо» — это какой-то космос». Форвард «Сочи» — о поражении от бело-голубых

«Большинство «Динамо» — это какой-то космос». Форвард «Сочи» — о поражении от бело-голубых
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Нападающий «Сочи» Данил Авершин высказался о поражении от московского «Динамо» в матче накануне.

«Не удалось выполнить тренерскую установку. Много ненужных подножек, зацепов приводили к удалениям. У «Динамо» лучшее большинство в лиге, и они своими шансами воспользовались. Почти стопроцентная реализация — это какой-то космос. Мы понимаем свои ошибки, будем исправляться», — сказал Авершин в интервью Legalbet.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». Уверенную победу в матче одержали бело-голубые со счётом 5:1. Отметим, что «Динамо» реализовало четыре попытки большинства. «Сочи» потерпел 14-е поражение кряду.

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