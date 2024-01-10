«Большинство «Динамо» — это какой-то космос». Форвард «Сочи» — о поражении от бело-голубых

Нападающий «Сочи» Данил Авершин высказался о поражении от московского «Динамо» в матче накануне.

«Не удалось выполнить тренерскую установку. Много ненужных подножек, зацепов приводили к удалениям. У «Динамо» лучшее большинство в лиге, и они своими шансами воспользовались. Почти стопроцентная реализация — это какой-то космос. Мы понимаем свои ошибки, будем исправляться», — сказал Авершин в интервью Legalbet.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». Уверенную победу в матче одержали бело-голубые со счётом 5:1. Отметим, что «Динамо» реализовало четыре попытки большинства. «Сочи» потерпел 14-е поражение кряду.