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А. Зайцев о матче СКА – «Металлург»: глава судейского департамента держит всех за дураков

А. Зайцев о матче СКА – «Металлург»: глава судейского департамента держит всех за дураков
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Судья международной категории Александр Зайцев прокомментировал высказывания главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова относительно эпизода в овертайме в матче СКА – «Металлург» (Магнитогорск) (1:2 ОТ), после которого гости забросили победную шайбу.

«Такое впечатление, что глава судейского департамента держит всех за дураков. Всем очевидно, что нарушение было. Даже если бы не было клюшки, защитник Сергеев споткнулся бы об конёк, так как форвард Гераськин шёл ему наперерез, специально блокировал его. Если бы даже не было подножки, это блокировка. О каких вообще 48 часах идёт речь? Такое впечатление, что это отвлекающий фактор. И ещё очень бы хотелось узнать, кто входит в экспертную комиссию по определению правильности принятия решения судейской бригады», — сказал Зайцев «Чемпионату».

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