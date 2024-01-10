«Главное — не загоняться». В «Сочи» рассказали о 14 поражении подряд

Форвард «Сочи» Данил Авершин после проигранного матча с московским «Динамо» высказался о 14 поражении «леопардов» подряд.

«После поражений всегда опустошение, расстройство. После любого проигранного матча стараемся делать выводы. Главное — держать себя в руках, не выходить на эмоции, не загоняться. Бывают победы, поражения. На каждую следующую игру надо выходить с положительными эмоциями, настроем и с желанием победить», — сказал Авершин в интервью Legalbet.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». Уверенную победу в матче одержали бело-голубые со счётом 5:1.

Ранее Авершин высказался о сильном большинстве московского «Динамо» в матче накануне.