«Авангард» обыграл в гостях «Адмирал», нанеся дальневосточникам шестое поражение подряд

Во Владивостоке закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На восьмой минуте первого периода Райан Спунер с передач Рида Буше и Владимира Ткачёва открыл счёт в матче.
На седьмой минуте второй двадцатиминутки Валентин Пьянов с передач Михаила Беляева и Артёма Чмыхова удвоил преимущество подопечных Михаила Кравца. За пять секунд до конца третьего периода Александр Шевченко размочил счёт в игре.
Это поражение стало для дальневосточного клуба шестым подряд. Последний раз «Адмирал» побеждал 26 декабря 2023 года в игре с «Сочи» (5:3).
В следящем матче «Адмирал» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». «Авангард» в Хабаровске сыграет с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 12 января.
- 10 января 2024
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