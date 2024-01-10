Кривокрасов, рассказал, что поменялось у «Сибири» по сравнению с прошлым матчем с «Амуром»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов рассказал о гостевой победе над «Амуром» (4:1) в Хабаровске.

«В сравнении с первым матчем [8 января] мы добавили в движении, этого не было в нём. Вроде вышли на первый период заряженными, но что-то пошло не так после первого гола. Парни сбавили в темпе, движении и настрое. Не знаю почему, но бывают такие игры. Молодцы, что собрались на вторую игру и понимали её важность, смогли преодолеть соперника. Я считаю, и вратарь сыграл хорошо, и в целом, команда сегодня была целой, как говорится, без дыр. И большинство и меньшинство сработало, заслуга всей команды», — приводит слова Кривокрасова пресс-служба новосибирского клуба.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Амур» примет на своей площадке «Авангард». «Сибирь» во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». Обе игры состоятся 12 января. Новосибирский клуб после этой победы набрал 53 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 50 баллами в активе находится на девятой строчке, имея два матча в запасе.