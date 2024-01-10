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В матче с «Авангардом» судьи отменили два гола «Адмирала»

В матче с «Авангардом» судьи отменили два гола «Адмирала»
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Во Владивостоке закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На исходе первого игрового отрезка капитан дальневосточного клуба Алексей Соловьёв забросил первую шайбу своей команды в матче, которую сразу же отменили судьи, зафиксировав положение «вне игры».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В начале третьей двадцатиминутки форвард «Адмирала» Прохор Корбит забросил шайбу, которые судьи впоследствии отменили из-за блокировки вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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