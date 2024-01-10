Тренер «Амура» Мартемьянов: «Сибирь» играла с сумасшедшей самоотдачей

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итог домашнего поражения от новосибирской «Сибири» (1:4) в Хабаровске.

«Отмечу игру соперника, команда мне знакома, очень многих знаю. Играли сегодня с сумасшедшей самоотдачей. Нам этого не хватало, чтобы глаза горели, играли душой, сердцем. Есть претензии к игре в атаке, причём не только к нападающим, а к вообще полевым игрокам. Очень много бросков было доведено до ворот, но они были практически неопасными. Один был опасным, тогда и забили гол. Старались переломить ход встречи, чего, к сожалению, не удалось», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Амур» примет на своей площадке «Авангард». «Сибирь» во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». Обе игры состоятся 12 января. Новосибирский клуб после этой победы набрал 53 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 50 баллами в активе находится на девятой строчке, имея два матча в запасе.