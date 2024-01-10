«Он просто не оправдал доверия». Тренер «Металлурга» Разин — об уходе канадца Ди

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о причинах расторжения контракта с канадским нападающим Жан-Себастьеном Ди.

«Его уровень игры не соответствовал требованиям, скажем так. Не вписался в наши требования – ну и зачем держать человека? Легионер должен быть лидером, приносить пользу команде. А держать человека просто ради того, чтобы он был… Вообще, если отвечать коротко, то он просто не оправдал доверия», — цитирует Разина Metaratings.ru.

Отметим, что 29-летний форвард пришёл в команду в межсезонье. За 18 проведённых встреч на счету Ди три заброшенные шайбы и две результативные передачи. Всего в НХЛ Жан-Себастьен сыграл 37 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков. В АХЛ на счету канадца 557 игр и 354 (159+195) очка в регулярных чемпионатах и плей-офф.

После «Магнитки» форвард подписал контракт с «Нефтехимиком», где провёл 10 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.