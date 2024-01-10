«Лада» объявила об изменениях в списке травмированных игроков команды

Пресс-служба «Лады» объявила об изменениях в списке травмированных игроков команды. Нападающий Данила Моисеев выведен из списка травмированных.

Внесены в список травмированных нападающий Павел Колтыгин до 9 февраля и защитник Николай Демидов до 19 января.

Помимо этих хоккеистов, в списке травмированных «Лады» находятся: нападающие Алексей Ожгихин и Никита Попугаев до 19 января, а также форвард Николай Владимиров, находящийся в списке до 30 апреля.

Подопечные Олега Браташа в текущем сезоне провели 50 встреч, в которых одержали 24 победы при 26 поражениях. С 58 очками тольяттинский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лада» сыграет дома с «Локомотивом».