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Тренер вратарей «Каролины»: стараемся отучать Кочеткова от того, чему его научили в России

Тренер вратарей «Каролины»: стараемся отучать Кочеткова от того, чему его научили в России
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Тренер вратарей «Каролины Харрикейнз» Пол Шонфельдер высказался о привычке российского голкипера команды Петра Кочеткова бросать клюшку перед тем, как сделать тяжёлый сейв.

«В России тебя учат бросать клюшку, когда тебе приходится делать сейв отчаяния, очень часто кажется, что это может помочь тебе сохранить координацию. Так что это немного объясняет, почему он это делает. Мне кажется, иногда, когда он делает это, он не осознаёт этого. Мы стараемся немного отучать его от бросания клюшки», — приводит слова Шонфельдера The News&Observer.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 24-летний Кочетков провёл 22 матча за «ураганов», в которых в среднем отражал 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Уокер (Сундквист, Крюг) – 11:04     1:1 Терявяйнен (Друри) – 13:17 (pp)     1:2 Шенн – 65:00    
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