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Тренер по работе с вратарями «Каролины» назвал основную причину уверенной игры Кочеткова

Тренер по работе с вратарями «Каролины» назвал основную причину уверенной игры Кочеткова
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Тренер вратарей «Каролины Харрикейнз» Пол Шонфельдер высказался об уверенной игре российского голкипера «ураганов» Петра Кочеткова в последних матчах.

«Определённо, дело в уверенности, но есть кое-что большее. Вы можете говорить, что он уверенный, но этому есть причина. На мой взгляд, когда я думаю, как он играет и насколько он успешен, всё дело в агрессивности. Я считаю, что в последних семи или восьми матчах он часто играл на границе вратарской зоны. Он агрессивен. Когда он играет так, он успешен.

Далее ему необходимо будет понять, что ему нужно для того, чтобы оставаться стабильным. Очевидно, что агрессивная игра — один из компонентов этого. На протяжении того периода, когда у него не ладилось, каждая отдельная игра отличалась от другой. Теперь вы видите эту стабильность», — приводит слова Шонфельдера The News&Observer.

Напомним, 24-летний Кочетков вышел в качестве стартового голкипера в 10 из 12 последних матчей «Харрикейнз», в восьми из которых пропустил не более двух шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Уокер (Сундквист, Крюг) – 11:04     1:1 Терявяйнен (Друри) – 13:17 (pp)     1:2 Шенн – 65:00    
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