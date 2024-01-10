«В нашем хоккее начались непонятные движения». Депутат РФ — о письме ветеранов СКА Путину

Депутат Государственной Думы РФ Артём Кирьянов отреагировал на письмо президенту РФ Владимиру Путину от ветеранов СКА с жалобой на судейство в КХЛ, которые не зафиксировали нарушения правил со стороны игрока «Магнитки» в овертайме игры со СКА (2:1 ОТ).

«С неудовольствием для себя узнал, что уровень судейства в нашей хоккейной лиге стал падать, очень много недовольных участников. 8 января ветераны СКА даже обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой разобраться с вопросом. Когда пишут главе государства – это значит, что у людей крик души.

Очевидно, что в нашем хоккее действительно начались непонятные движения, и нужно купировать их на начальном этапе, иначе судейские скандалы будут в нём чаще, чем в футболе, и мы в конце концов действительно потеряем один из самых любимых видов спорта. В связи с этим считаю необходимым сделать запрос в Минспорта России, всегда откликающийся на обращения депутатов, на предмет целесообразности передать полномочия по назначению судей в ФХР», — написал депутат в своём телеграм-канале.

Ранее бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас рассказал о причинах письма президенту России Владимиру Путину о судействе в КХЛ. Спустя 48 часов после матча главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал решение судей матча СКА — «Металлург» верным, посчитав, что нарушения в игровом эпизоде не было.