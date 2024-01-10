В ФХР заявили, что ведут диалог с Федерацией хоккея Словакии о проведении матчей

В Федерации хоккея России заявили, что ведут диалог с Федерацией хоккея Словакии о проведении товарищеских матчей перед чемпионатом мира. Однако в текущем сезоне календарь матчей словацкой сборной уже распланирован, что делает невозможным проведение подобных матчей в этом году.

«У Федерации хоккея России идёт диалог с Федерацией хоккея Словакии. В текущем сезоне матчей точно не будет, так как календарь словацкой сборной перед чемпионатом мира уже сформирован. В следующем сезоне диалог будет продолжен», — цитирует ФХР ТАСС.

Напомним, предстоящий чемпионат мира — 2024 российская и белорусская сборные вновь пропустят. Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что решение о продлении дисквалификации будет принято 12–13 февраля 2024 года.