Коннор Бедард успешно перенёс операцию на челюсти и выбыл на срок до двух месяцев

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард успешно перенёс операцию на сломанной челюсти. Как сообщает пресс-служба «Блэкхоукс», возвращение форварда в строй ожидается через шесть-восемь недель.

Напомним, по итогам столкновения с защитником «Нью-Джерси Дэвилз» Бренданом Смитом у Бедарда был диагностирован перелом челюсти. «Чикаго» испытывает серьёзные проблемы с огромным количеством травмированных игроков. Сумма заработной платы травмированных в платёжной ведомости «Чикаго» составляет уже $ 35,4 млн, что на $ 3 млн больше, чем у всех оставшихся здоровых хоккеистов ($ 32,3 млн).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка.