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«Пришлось уговаривать родителей». Шарипзянов рассказал, почему учился в школе МЧС

«Пришлось уговаривать родителей». Шарипзянов рассказал, почему учился в школе МЧС
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Обладатель Кубка Гагарина – 2021, защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов назвал причину, по которой в детстве ходил в школу МЧС.

«Близко было к дому, раньше же было так, что детей отправляли рядом (с домом. — Прим. «Чемпионата»). И то мне пришлось уговаривать родителей [разрешить] ходить через дорогу, потому что у меня туда друзья ходили. И каждое утро у нас было построение, люди к девяти шли на уроки, а мы в семь утра маршировали», — сказал Шарипзянов в шоу «Хоккейный борт» на официальном YouTube-канале КХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету 27-летнего Шарипзянова 47 матчей за «ястребов», в которых он набрал 32 (7+25) очка. Защитник был участником Матча звёзд КХЛ – 2023, который прошёл в декабре в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Спунер (Буше, Ткачёв) – 07:37 (5x5)     0:2 Пьянов (Беляев, Чмыхов) – 26:52 (5x5)     1:2 Шевченко (Берлёв, Завгородний) – 59:55 (6x5)    
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