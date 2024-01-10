«Пришлось уговаривать родителей». Шарипзянов рассказал, почему учился в школе МЧС

Обладатель Кубка Гагарина – 2021, защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов назвал причину, по которой в детстве ходил в школу МЧС.

«Близко было к дому, раньше же было так, что детей отправляли рядом (с домом. — Прим. «Чемпионата»). И то мне пришлось уговаривать родителей [разрешить] ходить через дорогу, потому что у меня туда друзья ходили. И каждое утро у нас было построение, люди к девяти шли на уроки, а мы в семь утра маршировали», — сказал Шарипзянов в шоу «Хоккейный борт» на официальном YouTube-канале КХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету 27-летнего Шарипзянова 47 матчей за «ястребов», в которых он набрал 32 (7+25) очка. Защитник был участником Матча звёзд КХЛ – 2023, который прошёл в декабре в Санкт-Петербурге.